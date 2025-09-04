Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Armani: Draghi, 'suo genio ha illuminato Italia negli ultimi 60 anni'

default_image

  • a
  • a
  • a

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Il genio di Giorgio Armani ha illuminato l'Italia degli ultimi sessant'anni. La sua irripetibile eleganza, il suo talento imprenditoriale, il suo straordinario senso civico hanno fatto grande l'Italia nel mondo. Armani ha amato profondamente il nostro Paese. Gli sono grato per la vicinanza che mi ha dimostrato negli anni da Presidente del Consiglio. Ai suoi cari le mie più sentite condoglianze". Lo dichiara Mario Draghi.

Dai blog