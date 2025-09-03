Puglia: Decaro, 'ringrazio Avs per stima, non voglio limitare libertà di nessuno'

03 settembre 2025 a

Roma, 3 set. (Adnkronos) - “Ringrazio sinceramente Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli per le parole di stima che Avs mi ha rivolto in queste ore. Preciso che non è mia intenzione limitare il diritto costituzionale di ciascuno di candidarsi nel ruolo politico che ritiene più utile per la collettività. Ma nessuno può negare a me il diritto di esprimere quali dovrebbero essere le condizioni per affrontare un lavoro così impegnativo per la Puglia". Così Antonio Decaro in una nota.