Mo: Braga, 'Governo garantisca protezione a Flotilla'

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Global Flotilla è un'iniziativa umanitaria internazionale animata da generosità e apertura al dialogo. Per questo è giusto che i parlamentari ma anche tutte le persone presenti a bordo delle navi siano tutelate e protette. Chiediamo al Governo – come ha fatto la segretaria Schlein rivolgendosi alla Premier Meloni – un impegno concreto per garantire che donne e uomini, molti ragazzi, possano consegnare in sicurezza un carico di cibo, farmaci e beni di prima necessità alla popolazione martoriata di Gaza". Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.