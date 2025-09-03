Mafia: Mulè, 'Dalla Chiesa faro per chiunque impegnato in Istituzioni'

03 settembre 2025 a

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Il ricordo e l'esempio eroico del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso 43 anni fa con la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo, continuano a essere guida per chiunque crede nei valori costituzionali di libertà e democrazia. La ferrea determinazione di Dalla Chiesa, il suo essere servitore dello Stato esemplare per contrastare la mafia fanno di lui un faro che ancora oggi illumina il cammino di chiunque è impegnato nelle istituzioni. Ai familiari, alla carissima Rita e a tutta la famiglia dell'Arma dei Carabinieri la più convinta vicinanza in questa giornata consegnata alla memoria condivisa dei siciliani onesti". Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera.