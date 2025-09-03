Cina: Gasparri, 'D'Alema a Pechino, a volte fantasmi passato ritornano'

03 settembre 2025 a

Roma, 3 set. (Adnkronos) - “Non potendo far rinascere Mao Tze Tung , di cui campeggiava il ritratto, hanno portato una copia di Massimo D'Alema nella piazza di Pechino. Pare che fosse identico all'originale. È incredibile, a volte i fantasmi del passato ritornano. Per fortuna non aveva la celebre molotov che lancio' da studente all'università di Pisa e di cui si è a lungo vantato”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.