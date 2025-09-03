Puglia: Bonelli, 'no a veto personale su Vendola per capricci singolo'

03 settembre 2025 a

a

a

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Quello che sta accadendo in Puglia è surreale. Abbiamo un candidato presidente, Antonio Decaro, al quale confermiamo la nostra stima, che però si arroga il diritto di porre veti sui candidati di altre forze politiche. Questo è irricevibile. Domani, con lo stesso criterio, qualcuno potrebbe dire che Angelo Bonelli non va bene perché troppo rigoroso dal punto di vista ambientale o perché dà fastidio a certi interessi. Ma noi rispondiamo alle nostre elettrici e ai nostri elettori, non ai capricci di un singolo. Lo stesso vale per Nichi Vendola: è un patrimonio politico e culturale per la Puglia e per il Paese, non un nome che possa essere liquidato con un veto personale". Lo ha ribadito Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, intervenendo a Coffee Break su La7.

"Il Partito democratico -ha aggiunto- ha risolto legittimamente un suo problema interno: Emiliano non si candiderà. Ora, però, non si può trasformare la politica in una monarchia in cui un leader decide cosa devono fare gli altri partiti. Qui c'è un tema di democrazia e di rispetto dell'autonomia delle forze politiche. Più avanti andremo con i veti, più chiaro sarà che noi non faremo alcun passo indietro. Non molleremo di un millimetro, perché in gioco non è solo una candidatura, ma la credibilità di un'intera coalizione".