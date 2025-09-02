Usa: Trump, 'invierò truppe a Chicago'

02 settembre 2025 a

Washington, 2 set. (Adnkronos/Afp) - Donald Trump ha confermato che invierà truppe a Chicago, dopo aver definito la città un "inferno" infestato dalla criminalità, anche se non ha voluto dire quando ha intenzione di lanciare la sua iniziativa nella città degli Stati Uniti. "Entreremo", ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti alla Casa Bianca, citando le sparatorie mortali avvenute nel fine settimana a Chicago e decantando l'impiego della Guardia Nazionale di riserva, sia a Los Angeles che nella capitale Washington negli ultimi mesi, come un successo nel ridurre la criminalità in quelle città governate dai democratici.