Sanità: Schlein, 'spesa sanitaria con Meloni scesa ai minimi storici'

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Hanno tagliato i fondi e rivendicano invece il contrario di aver fatto il più grande investimento sulla sanità della storia d'Italia. Quante volte avete sentito Meloni rivendicare questo dato? È una bugia, perché sa anche lei che in tutto il mondo la spesa sanitaria si calcola sul Pil e la spesa sanitaria sul Pil da quando Meloni è Presidente è scesa. È scesa fino ai minimi storici degli ultimi 15 anni". Lo ha detto Elly Schlein a margine di una iniziativa davanti all'ospedale Torrette di Ancona.