Sanità: Schlein, 'basta tagli per favorire interessi membri governo'

02 settembre 2025 a

a

a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Noi vogliamo la sanità di Tina Anselmi, una ex partigiana cattolica democratica che voleva una sanità che curasse chi da solo non ce la fa. È ancora quella l'idea per cui oggi con Matteo Ricci ci battiamo". Lo ha detto Elly Schlein a margine di una iniziativa davanti all'ospedale Torrette di Ancona.

"Ecco, questa è la prima grande battaglia che facciamo per questa elezione regionale delle Marche. Si può cambiare, si può investire di più sulla sanità territoriale? Si può finalmente dire la parola basta a chi vuole tagliare la sanità perché non crede nella sanità pubblica e sta favorendo in tutti i modi la sanità privata, magari perché ha qualche membro di governo che ha delle partecipazioni nelle cliniche private con un gigantesco conflitto di interessi".