Mo: Macron, 'nessun tentativo annessione Israele fermerà riconoscimento Palestina'

Parigi, 2 set. (Adnkronos/Afp) - Israele non può fermare la spinta verso il riconoscimento di uno Stato palestinese attraverso la sua offensiva estesa a Gaza o annettendo altro territorio palestinese. La Francia è uno dei tanti paesi che intendono riconoscere lo Stato di Palestina alla prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York; il Belgio è l'ultima nazione occidentale ad annunciare che seguirà l'esempio. Lo ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron.

"Nessuna offensiva, tentativo di annessione o spostamento forzato di popolazioni potrà far deragliare lo slancio" verso la cosiddetta soluzione dei due Stati, ha aggiunto, dopo aver parlato con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.

