Mo: capo Idf, 'iniziata operazione a Gaza City'

Tel Aviv, 2 set. (Adnkronos) - Il Capo di Stato Maggiore delle IDF, Eyal Zamir, ha dichiarato che l'esercito ha iniziato le sue manovre a Gaza City. "Intensificheremo e approfondiremo le nostre operazioni", ha detto ai riservisti richiamati questa mattina. "Stiamo già entrando in aree in cui non siamo mai entrati prima e stiamo operando lì. Le Idf non offrono altro che una soluzione decisiva. La guerra non si fermerà finché il nemico non sarà sconfitto".

