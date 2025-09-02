Migranti: Bonelli, 'governo punisce chi salva vite, solidarietà a Mediterranea'

02 settembre 2025 a

a

a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Il fermo e la multa inflitti oggi alla nave Mediterranea sono un atto gravissimo che conferma la logica disumana del governo Meloni: punire chi salva vite in mare". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

"Non si tratta di un caso isolato, ma dell'applicazione di leggi ingiuste e crudeli che hanno un solo effetto: trasformare il Mediterraneo in un cimitero. Il governo colpisce chi porta in salvo persone invece di lasciarle annegare. Mediterranea ha compiuto un gesto di umanità, soccorrendo dieci persone gettate in mare dai trafficanti libici e conducendole a Trapani per garantire cure immediate, quando il porto di Genova era irraggiungibile per le condizioni del mare. Se questo è un reato, siamo davvero davanti a una deriva pericolosa e inaccettabile".

"Esprimo la mia più sincera solidarietà a Mediterranea e a tutte le Ong che continuano a fare quello che il governo non fa: salvare vite. Non ci abitueremo mai a questa barbarie, non smetteremo mai di denunciare scelte politiche che negano il soccorso e condannano a morte. Serve abrogare subito queste norme, restituire libertà di azione alle navi umanitarie e ripristinare un sistema di salvataggio rapido e coordinato, perché nessuna vita umana sia più lasciata in balia del mare".