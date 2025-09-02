Marche: Schlein, 'vinceremo e sanità sarà prima grande battaglia Ricci'

02 settembre 2025 a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "I marchigiani hanno una grande possibilità il 28 e il 29 di settembre di votare e di cambiare. Di cambiare per non scegliere di andare avanti con chi sta tagliando la sanità pubblica perché vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone, in cui chi ha i soldi da solo salta la lista d'attesa infinita andando a curarsi dal privato e chi quei soldi non ce li ha sta rinunciando a curarsi". Lo ha detto Elly Schlein a margine di una iniziativa davanti all'ospedale Torrette di Ancona.

"Sotto il governo Meloni gli italiani che hanno rinunciato a curarsi sono passati da 4 milioni e mezzo a 6 milioni con un aumento di un milione e mezzo. Sapete che cosa vuol dire? Vuol dire privare i cittadini marchigiani, i cittadini italiani del diritto alla salute previsto all'articolo 32 della nostra Costituzione. Noi non lo accettiamo. La prima grande battaglia di Ricci, quando sarà Presidente delle Marche, perché noi lavoriamo per vincere queste elezioni regionali, sarà la difesa della sanità pubblica universalistica che ti cura, a prescindere dal portafoglio che hai in tasca, a prescindere dal comune in cui sei nato, a prescindere che tu sia nato nel centro di Ancona oppure a Force, in una piccola rea interna di questa bella regione, la sanità del futuro e la sanità di territorio".

"Le case della comunità, gli ospedali della comunità, le cose che Meloni e il suo governo di destra, che sostiene Acquaroli, stanno tagliando anche nei fondi del Pnrr, perché non ci credono nella sanità diffusa, in quella che arriva più vicino alle case delle persone".