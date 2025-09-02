Marche: Schlein, 'ogni regione fa storia a sé, non credo a estrapolazione nazionale risultati'

02 settembre 2025 a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Ogni regione ha una storia a sé e noi non crediamo mai nell'estrapolazione nazionale dei risultati regionali". Lo ha detto Elly Schlein a margine di una iniziativa davanti all'ospedale Torrette di Ancona a chi le chiede quale messaggio arriverebbe al governo nel caso di vittoria del centrosinistra nelle Marche.

"È per i cittadini marchigiani che è importante voltare pagina dopo quello che abbiamo visto in questi mesi, vi ha raccontato. Mancano le guardie mediche, i pronto soccorsi sono intasati, le persone anche qui chiedono di dover smettere di fare lunghe liste di attesa o file per l'attesa al pronto soccorso per essere curate. Guardate, siamo una società che invecchia, siamo uno dei paesi più anziani al mondo e non ci stiamo facendo i conti. Abbiamo bisogno di migliorare il nostro sistema di cura che vuol dire anche investire di più per le persone non autosufficienti".

"Ero ieri nella regione Emilia-Romagna, una delle regioni virtuose che mette di tasca sua centinaia di milioni per la non autosufficienza. Le regioni governate dalla destra non lo fanno e intanto il loro governo Roma continua a tagliare le risorse anche per la non autosufficienza per gli anziani. Abbiamo bisogno di più servizi per le disabilità, più percorsi di vita indipendente e come diceva Matteo abbiamo bisogno anche di più professionisti e percorsi sulla salute mentale che non può essere un tabù. Questo ce lo chiedono anche i ragazzi nelle scuole e nelle università ed è per questo che il Partito Democratico nell'ultima manovra ha deciso di destinare una parte delle risorse che si possono indirizzare anche se siamo all'opposizione proprio su un percorso di sportelli di supporto psicologico all'interno delle scuole. Ecco, noi ascoltiamo. Siamo qui per ascoltare e per fare insieme scelte che migliorino la qualità della vita delle persone".