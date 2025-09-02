Marche: Schlein, 'a fianco di Ricci, andremo in tutte le province'

02 settembre 2025 a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Sarò sempre al fianco di Matteo. Andremo in tutte le province delle Marche. Abbiamo già iniziato addirittura a luglio e vogliamo stare anche nei territori che si sentono meno ascoltati. Lo stiamo facendo come scelta politica in tutte le regioni al voto". Lo ha detto Elly Schlein a margine di una iniziativa davanti all'ospedale Torrette di Ancona a chi le chiede se tornerà nelle Marche nelle prossime settimane di campagna elettorale.

"Ero all'Isola d'Elba proprio per questo, in Toscana, solo pochi giorni fa. Sappiamo che molta gente ha smesso di votare perché non crede più che la politica possa fare una differenza. Siamo qui per convincerli del contrario e per questo iniziamo proprio da chi si è sentito meno ascoltato in questi anni".