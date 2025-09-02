Governo: Schlein, 'nulla su politiche industriali, non si campa solo di turismo'

02 settembre 2025 a

a

a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "La Regione anzitutto può battersi al fianco di lavoratori e lavoratrici che stanno difendendo non solo il proprio posto di lavoro ma anche il futuro industriale delle Marche e direi il futuro manifatturiero di questo Paese. Non possiamo rinunciare alla manifattura. Se qualcuno dalle parti del Governo pensa che l'Italia possa campare solo di servizi e di turismo si sbaglia di grosso. Questo Governo in tre anni non ha messo in campo uno straccio di politica industriale". Lo ha detto Elly Schlein a margine di una iniziativa davanti all'ospedale Torrette di Ancona a chi le chiede dell'incontro che avrà nel pomeriggio con i lavoratori della Beko.