Caso Grillo jr: Bongiorno, 'la vita della ragazza non solo radiografata ma fatta tac con contrasto...'**

Tempio Pausania, 2 set. (Adnkronos) - "La vita della ragazza non solo è stata radiografata ma è stata fatta una tac con tanto di mezzo di contrasto. E dopo che si è scavato, scavato, scavato non si è trovato nulla". Lo ha detto l'avvocata Giulia Bongiorno, che rappresenta la parte civile nel processo per stupro di gruppo nei confronti di una ragazza italo-norvegese, a carico di Ciro Grillo e di suoi tre amici genovesi. Bongiorno nel corso delle repliche in aula, al tribunale di Tempio Pausania, ha poi aggiunto: "La difesa Grillo ha affermato che ci sarebbero state delle condotte dopo i fatti non conformi a ciò che ci saremmo immaginati. Condotte diverse da quelle che ci si aspetta, non conformi al trauma".