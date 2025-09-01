Usa: giudice ordina sospensione deportazione di centinaia di bambini guatemaltechi

01 settembre 2025 a

Washington, 1 set. (Adnkronos) - Un giudice statunitense ha ordinato la sospensione d'emergenza della decisione dell'amministrazione Trump di deportare un gruppo di circa 700 bambini guatemaltechi non accompagnati nel loro Paese d'origine, dopo che gli avvocati dei difensori degli immigrati hanno definito la decisione "illegale". Gli avvocati di 10 minorenni guatemaltechi, di età compresa tra 10 e 17 anni, hanno dichiarato, nei documenti depositati in tribunale sabato sera, che secondo alcune segnalazioni, gli aerei sarebbero decollati entro poche ore per il paese centroamericano. Tuttavia, un giudice federale di Washington ha stabilito che i bambini non potevano essere espulsi prima di 14 giorni e, dopo un'udienza d'emergenza che si è tenuta ieri, ha imposto che venissero fatti scendere dagli aerei e riportati alle strutture dell'Ufficio per il reinsediamento dei rifugiati, mentre si svolge il procedimento legale.

La giudice Sparkle L. Sooknanan, nominata da Joe Biden, ha aperto l'udienza ieri pomeriggio assicurandosi che il Dipartimento di Giustizia avesse ricevuto il suo ordine ampliato e che i funzionari governativi ne fossero a conoscenza. "Non voglio che ci siano ambiguità", ha affermato, aggiungendo che la sua sentenza si applica ampiamente ai minori guatemaltechi arrivati ​​negli Stati Uniti senza genitori o tutori. Nel frattempo, gli avvocati del governo hanno sostenuto che i bambini non venivano deportati, ma piuttosto riuniti ai genitori o ai tutori su richiesta di questi ultimi, un'affermazione che gli avvocati dei bambini contestano, almeno in alcuni casi.