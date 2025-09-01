Scuola: Ronzulli, 'super goal Valditara se libri gratis per famiglie in difficoltà'

01 settembre 2025 a

a

a

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Se il ministro Valditara riuscirà nella prossima manovra a garantire libri scolastici gratis per le famiglie in difficoltà segnerà un super goal". Lo afferma la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.

"L'istruzione -aggiunge- non è un privilegio per pochi, ma è un diritto: aiutare le famiglie meno abbienti a comprare i libri scolastici non sarebbe solo un gesto di equità, ma un investimento sul futuro dei nostri ragazzi e sul nostro sistema educativo, oltre che la dimostrazione di quanta sensibilità abbia il Governo per garantire pari opportunità a chi spesso parte svantaggiato. Su questa misura, il ministro Valditara ci troverà al suo fianco con determinazione”.