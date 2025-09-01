Scuola: Braga, 'la prima stangata, poi sanità e trasporti, così Meloni dà bentornati'

01 settembre 2025 a

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Salgono i costi per tornare a scuola. Altro che cappellini patrioti della Meloni: libri e quaderni non si comprano con le faccette. Qualche aiuto verrà dalle regioni, ma il governo non ci mette un euro in più. Ecco la prima delle stangate d'autunno: perché dopo la scuola pubblica, non ci saranno risorse per la sanità e nemmeno per il trasporto locale". Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

"Troppo presa dalle tensioni della sua maggioranza sulla politica estera e sulle candidature per le regionali, Meloni dà così il bentornato agli italiani. Noi invece vogliamo che sia garantito il diritto alla scuola. E per questo abbiamo depositato una proposta di legge per i libri gratuiti per le scuole secondarie. Una risposta concreta contro il caro scuola e l'indifferenza del governo".