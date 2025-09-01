Mo: Schlein, 'governo difenda attivisti italiani a bordo Sumud Flotilla'

01 settembre 2025 a

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Le minacce del ministro israeliano Givir contro le attiviste e gli attivisti della Global Sumud Flotilla vanno rispedite con forza al mittente da parte dei governi europei, del governo italiano e anche dell'Ue". Così Elly Schlein a Rainews a margine della festa dell'Unità a Livorno.

"E' partita la più grande missione umanitaria dal basso che cerca di rompere il blocco degli aiuti umanitari, del cibo, dell'energia, dell'acqua, ai palestinesi operato dal governo criminale di Netanyahu e dei suoi ministri che parlano apertamente della loro intenzione di cancellare Gaza e la Palestina in questa vicenda l'unica cosa illegale sono i crimini del governo Netanyahu. Noi siamo e saremo al fianco degli attivisti della Global Sumud Flotilla e siamo convinti che il governo italiano debba prendere posizione per difendere gli attivisti italiani che sono a bordo".