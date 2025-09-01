Mo: Provenzano, 'Governo si impegni per proteggere missione Global Sumud Flotilla'

01 settembre 2025 a

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Le minacce di Ben Gvir nei confronti della Global Sumud Flotilla sono minacce alla nostra civiltà, fondata sul rispetto dei diritti umani. Compito dei Governi europei è rispedirle al mittente con vigore. Ciò che è illegale è l'assedio e l'invasione di Gaza, la volontà disumana, criminale, genocida del Governo israeliano. Ci saranno molti italiani su quelle imbarcazioni, chiediamo al Governo di lavorare affinché questa straordinaria missione pacifica umanitaria internazionale arrivi sicura a destinazione". Lo afferma Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd.