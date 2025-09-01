Mo: Netanyahu, 'accordo parziale per liberazione ostaggi non è all'ordine del giorno'

01 settembre 2025 a

Tel Avivi, 1 set. (Adnkronos) - Il voto per un accordo parziale per il rilascio degli ostaggi non è all'ordine del giorno. Questa la posizione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e della maggior parte dei ministri del governo israeliano dopo la riunione del gabinetto di sicurezza che si è conclusa nelle prime ore del mattino. Il ministro per la Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir e altri ministri avevano chiesto un voto di principio contro un accordo parziale, ma il premier ha affermato che non era necessario votare, perché non era all'ordine del giorno.