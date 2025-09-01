Autonomia: De Cristofaro (Avs), 'passata l'estate Calderoli ci riprova'

01 settembre 2025 a

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "L'estate è finita e il ministro Calderoli ritira fuori dal cassetto il cavallo di battaglia della Lega buono per tutte le stagioni: l'autonomia differenziata. Calderoli è preoccupato perché la principale promessa fatta dalla Lega alle regioni del Nord rischia di rimanere tale dopo le sentenze della Corte Costituzionale che ne hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di grandi parti". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

"In più si vota in Veneto e un po' di propaganda non fa mai male. Calderoli allora scalpita per riaprire la partita dell'autonomia differenziata e minaccia di portare in Parlamento il disegno di legge delega sull'autonomia per la determinazione dei Lep, il cui contenuto preciso non è ancora chiaro. Anche se una cosa è chiarissima: non ci sono i soldi. Come al solito Calderoli non dice come verranno finanziati i Livelli essenziali delle prestazioni. L'Autonomia accentuerà le differenze territoriali e sociali tra le regioni ricche del Nord a discapito di quelle del Mezzogiorno. L'Autonomia a costo zero è un danno per il Sud. L'ennesima truffa leghista ai danni dei cittadini e del Parlamento", sottolinea.