Violenza su donne: Russo, 'approvare ddl Fi su indagini informatiche'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Il fenomeno dei fake e dei deepfake rappresenta una delle sfide più urgenti del nostro tempo, con gravi implicazioni per la sicurezza digitale e la tutela della verità nell'informazione. Le inchieste di queste settimane hanno dimostrato che il momento di agire è ora: bisogna rendere obbligatoria la marcatura dei contenuti realizzati con l'intelligenza artificiale come chiediamo da tempo, ma è altrettanto necessario creare le condizioni perché le piattaforme social siano responsabilizzate e paghino eventuali responsabilità penali ed amministrative, affinché collaborino con l'Autorità giudiziaria. La libertà degli individui è sacrosanta, ma non è accettabile che vi siano siti e piattaforme -alcune ancora poco conosciute- dove non esiste alcun limite o regolamentazione, dove si praticano violenza e diffamazione ed è addirittura capitato che qualcuno potesse assistere a una morte per sevizie in diretta". Lo afferma Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali della Camera.

"Per mettere fine a questa barbarie e ribadire la supremazia della legge -aggiunge- è necessario approvare in tempi brevi il disegno di legge sulle indagini informatiche che Forza Italia ha depositato a firma di Maurizio Gasparri, Pierantonio Zanettin e Stefania Craxi, depositato già lo scorso maggio e che ha già iniziato l'esame nella commissione Giustizia del Senato”.