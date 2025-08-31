Mo: ministero Salute Gaza, '88 persone uccise nell'ultimo giorno, 30 in attesa aiuti'

31 agosto 2025 a

a

a

Gaza, 31 ago. (Adnkronos) - Ottantotto persone sono state uccise a Gaza nell'ultimo giorno dagli attacchi israeliani, tra cui 30 in attesa di aiuti. Lo ha reso noto il ministero della Salute della Striscia gestito da Hamas, aggiungendo che 421 sono le persone rimaste ferite. Il bilancio delle vittime dall'inizio della guerra è salito a 63.459, di cui 11.328 uccise da quando Israele ha ripreso unilateralmente i combattimenti dopo un cessate il fuoco durato due mesi.