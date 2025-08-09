Giappone: Bicchielli, 'anniversario Nagasaki ricorda che pace non è scontata'

09 agosto 2025 a

a

a

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Il 9 agosto 1945, pochi giorni dopo la tragedia di Hiroshima, la città giapponese di Nagasaki fu colpita dalla seconda bomba atomica. In un istante, migliaia di vite furono spezzate e una comunità intera fu cancellata, lasciando al mondo una ferita profonda e indelebile. Nagasaki ci ricorda che la pace non è mai un bene scontato: va custodita e difesa ogni giorno, con il dialogo, la cooperazione internazionale e la ferma volontà di evitare che simili tragedie possano ripetersi". Lo afferma Pino Bicchielli, vicecapogruppo di Noi moderati alla Camera e capogruppo in commissione Difesa.

"Oggi -aggiunge- commemoriamo quelle vittime con rispetto e gratitudine, consapevoli che il vero omaggio alla loro memoria è l'impegno costante a costruire un futuro fondato sulla dignità della persona e sulla convivenza pacifica tra i popoli”.