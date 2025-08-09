Campania: Martusciello, 'stop ricorsi De Luca e Manfredi, torni dialogo istituzionale'

09 agosto 2025 a

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "De Luca e Manfredi abbandonino la via dei ricorsi e tornino al dialogo istituzionale. Da giorni i vertici della Regione e del Comune capoluogo sono impegnati con avvocati e battaglie legali. Quella di Manfredi appare incomprensibile, essendo certificato il suo essere minoranza. Anche qualora vincesse il ricorso si rivoterebbe dopo un secondo e finirebbe sempre 3 a 2”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

“Il ricorso di De Luca, che ci trova favorevoli nel contenuto -aggiunge- temo allunghi solo i tempi per il rientro. Sarebbe più opportuno chiedere un incontro immediato al ministero della Salute, costituire un tavolo permanente e arrivare a una decisione favorevole per la Campania. Se si abbandona la via degli azzeccagarbugli e si prende quella della politica - conclude il numero uno degli azzurri campano- possiamo dare un'immagine diversa della nostra regione”.