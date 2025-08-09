Armenia-Azerbaigian: Centemero (Apm-Pam), 'passaggio storico per pace Caucaso'

09 agosto 2025 a

Roma,9 ago. (Adnkronos) - "La firma della dichiarazione, avvenuta alla Casa Bianca sotto l'attenta mediazione del presente degli Stati Uniti, Donald Trump, con cui il Primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, e il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, si impegnano a cessare immediatamente il conflitto, segna un passaggio storico verso la pace nella regione Caucaso meridionale. Un risultato positivo che normalizzerà l'area e permetterà di creare opportunità di sviluppo sociale e crescita economica per territori e i loro popoli”. Lo afferma il deputato Giulio Centemero, presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo (Apm-Pam) e presidente dell'organizzazione internazionale.