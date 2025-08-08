Mo: Iran, 'Israele vuole compiere una pulizia etnica a Gaza'

08 agosto 2025 a

Teheran, 8 ago. (Adnkronos/Afp) - L'Iran ha condannato il piano di Israele di prendere il controllo della città di Gaza, accusando Israele di voler "compiere una pulizia etnica" nel territorio palestinese. Il piano israeliano "è un altro chiaro segnale dell'intenzione del regime sionista di portare avanti una pulizia etnica a Gaza e di commettere un genocidio contro i palestinesi", ha affermato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghai.