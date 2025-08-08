Milano: procura presenta appello su progetto Pirellino

08 agosto 2025 a

Milano, 8 ago. (Adnkronos) - Anche la Procura di Milano ricorre nell'inchiesta sull'urbanistica che ha portato a sei misure cautelari. In particolare, i pm titolari dell'indagine hanno presentato appello al Tribunale del Riesame per ribadire l'ipotesi di induzione indebita - esclusa dal giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini - per il progetto 'Pirellino-Torre Botanica' che coinvolge, tra gli altri, l'ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, l'ex presidente della Commissione per il paesaggio Giuseppe Marinoni e l'imprenditore Manfredi Catella. Vicenda che chiamava in causa, tra gli altri, l'architetto Stefano Boeri e il sindaco Giuseppe Sala, entrambi indagati. Nel provvedimento si ribadisce anche la cifra della presunta corruzione (138mila euro) contestata all'architetto Alessandro Scandurra.