Ucraina: Mosca, '82 droni di Kiev abbattuti nelle regioni russe durante la notte'

Mosca, 7 ago. (Adnkronos) - Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto nella notte 82 droni ucraini sopra le regioni russe e le acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che "i sistemi di allerta della difesa aerea ne hanno intercettati 31 sulle acque del Mar d'Azov, 11 sul territorio della Repubblica di Crimea, 10 sul territorio della regione di Rostov, 9 sul territorio della regione di Krasnodar, 8 sulle acque del Mar Nero, 7 sul territorio della regione di Volgograd, 4 sul territorio della regione di Belgorod, 1 sul territorio della regione di Kursk e 1 sul territorio della regione di Orël".