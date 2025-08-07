Toscana: ok M5S a Giani, stasera Direzione dem regionale

07 agosto 2025 a

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - Giuseppe Conte aveva dato la parola agli iscritti per dirimere il nodo della regionali in Toscana. A maggioranza, gli iscritti M5S hanno dato l'ok all'ingresso in coalizione e, di conseguenza, al candidato in pectore Eugenio Giani, presidente uscente. 1.538 hanno detto sì all'alleanza, circa il 60% dei votanti. In 1.030 hanno invece votato per andare da soli alle prossime regionali. Quasi il 50% degli aventi diritto non ha partecipato alla consultazione on line. Stasera alle 21 si riunirà la Direzione dem toscana ed è attesa l'ufficializzazione della candidatura di Giani. Con i 5 Stelle che si aggiungono alla coalizione ampia di Pd, Avs, Iv, Azione, Più Europa, socialisti e repubblicani.