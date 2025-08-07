Sanità: M5S, 'Tajani si sveglia dopo 3 anni, si rivolga a Meloni e Schillaci'

07 agosto 2025 a

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "Fa piacere che, dopo quasi tre anni di governo, il ministro Tajani si sia svegliato e si sia ricordato del problema della sanità. In un tour estivo sul Pianeta Terra, il vicepremier si è accorto che il nostro Servizio sanitario nazionale è in difficoltà e ha subito sfornato la ricetta: 30mila assunzioni tra medici e infermieri e più assistenza territoriale per decongestionare i pronto soccorso". Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Affari Sociali di Camera e Senato.

"Davvero soluzioni geniali, non c'è che dire. Forse potrebbe suggerirle a Meloni e Schillaci, che da quasi tre anni gestiscono la nostra sanità, promettendo di togliere il tetto alla spesa per l'assunzione di personale e poi dimenticandosene, tagliando e rinviando i progetti del PNRR che sarebbero serviti proprio all'assistenza territoriale, ma soprattutto definanziando il servizio pubblico e facendo regali al privato, come dimostra il boom di incassi del settore e come invita a fare Flavio Tosi, collega di partito di Tajani, che propone il modello Lombardia per dare ulteriore spazio ai privati".

"Questo totale scollamento dalla realtà dei rappresentanti dell'esecutivo è francamente grottesco e testimonia la grave incapacità di governo di questa destra. Un'inadeguatezza che finisce per ripercuotersi, come di consueto, sul personale sanitario, costretto a fare i salti mortali per rimediare, e sui pazienti, sempre più dimenticati e abbandonati a loro stessi”.