Mo: famiglie ostaggi a Idf, 'no ad azioni militari rischiose per nostri cari'

Tel Aviv, 7 ago. (Adnkronos) - "Lei è il comandante supremo, non accetti di mettere a rischio i nostri cari". E' l'esortazione che, in una lettera, l'Hostages and Missing Families Forum ha rivolto al capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane Eyal Zamir e a tutti i comandanti delle Idf, in vista della riunione del gabinetto di sicurezza israeliano, prevista per stasera, per discutere l'espansione dell'attività militare a Gaza. Nella dichiarazione, il Forum li invita a opporsi a qualsiasi azione militare che potrebbe mettere a rischio la vita degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza.

Le famiglie degli ostaggi hanno inoltre affermato che l'80 percento dell'opinione pubblica israeliana ha dichiarato il proprio sostegno a un accordo che restituirebbe gli ostaggi e porrebbe fine alla guerra a Gaza, e che "qualsiasi altra decisione sarebbe disumana e si rivelerebbe disastrosa per gli ostaggi e per lo Stato di Israele".