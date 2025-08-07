Milano: giovedì 14 agosto altro Riesame per arrestato urbanistica

07 agosto 2025 a

a

a

Milano, 7 ago. (Adnkronos) - E' stata fissata per giovedì 14 agosto l'udienza davanti al Riesame per Federico Pella, ex manager di J+S, ai domiciliari, tra i sei arrestati dell'inchiesta della Procura di Milano sull'urbanistica. Si tratta del quinto indagato che comparirà davanti al collegio in composizione feriale mentre, salvo sorprese, domani presenterà richiesta al Tribunale del Riesame Manfredi Catella, ceo senza più deleghe di Coima, nell'ultimo giorno utile per il ricorso. A questo punto la sua udienza potrebbe essere discussa martedì 19 agosto.

Sempre domani venerdì 8 agosto, o al massimo lunedì 11, i pm presenteranno appello per il mancato riconoscimento da parte del giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini del reato di induzione indebita sul progetto Pirellino, così come per un paio di episodi di sospetta corruzione per Giuseppe Marinoni, ex presidente della Commissione paesaggio tra i destinatari dell'ordinanza di arresto e oggi ai domiciliari.

Domani, intanto, ci saranno le prime udienze davanti ai giudici del Riesame per l'architetto Alessandro Scandurra, ex componente della commissione Paesaggio e Andrea Bezziccheri, ex patron del gruppo immobiliare Bluestone, l'unico per cui il giudice ha disposto il carcere.