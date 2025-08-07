Giustizia: Costa, 'commissione inchiesta su Csm e riforme, se non ora quando'?
Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "Commissione di inchiesta sulle ''magie' del Csm; riforma della prescrizione; riforma delle intercettazioni e del trojan; riforma della custodia cautelare contro gli abusi; riforma del sequestro degli smartphone come chiede l'Ue; sanzioni per la pubblicazione arbitraria di atti giudiziari; fascicolo per la valutazione del magistrato, con conseguenze di carriera per chi sbaglia; giro di vite ai magistrati fuori ruolo. Se non ora, quando?”. Lo scrive su X Enrico Costa, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia.