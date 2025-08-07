Almasri: Bonelli, 'scudo per Bartolozzi? E' governo degli 'Untouchables''

07 agosto 2025 a

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - “La dichiarazione del ministro Nordio è il preludio a una norma per garantire l'immunità al capo di gabinetto Bartolozzi. Nordio afferma che Bartolozzi ha agito per suo conto, in tutto e per tutto, prefigurando così l'estensione forzata della legge 219/89 anche alla sua capo di gabinetto. Domando a Nordio: è stato forse lui a suggerire ai dirigenti del ministero di comunicare tramite l'app di messaggistica Signal, utilizzata anche dai criminali per evitare di essere intercettati?". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"Questo governo sta costruendo un sistema di immunità che, dall'eliminazione del reato di abuso d'ufficio alla riduzione delle intercettazioni da parte delle forze di polizia, mira a garantire l'impunità a una politica che si ritiene al di sopra della legge. Si comportano come The Untouchables, aprendo così una ferita nelle nostre istituzioni democratiche, da parte di chi non vuole rispondere sulla gravissima liberazione di un assassino e stupratore come Almasri”.