Ucraina: Cremlino, 'incontro tra Trump e Putin possibile nei prossimi giorni'**

Mosca, 7 ago. (Adnkronos/Afp) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin potrebbero incontrarsi nei "prossimi giorni", mentre sono già in corso i preparativi per un vertice. Lo ha reso noto il Cremlino.

"Su suggerimento della parte americana, è stato raggiunto un accordo di principio per tenere un vertice bilaterale nei prossimi giorni", ha affermato l'assistente del Cremlino Yuri Ushakov, citato dall'agenzia di stampa statale Ria.