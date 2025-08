Zes: De Luca (Pd), 'governo conferma che è truffa elettorale, non ci sono fondi'

06 agosto 2025 a

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - “Il Cdm del 4 agosto ha annunciato l'estensione della Zes Unica a Marche ed Umbria. Ci avevamo creduto. Un'intervista di oggi del ministro Foti però disvela la nebbia, dichiarando: 'ci sarà (non si sa quando) un Disegno di Legge, che poi verrà trasformato (non si sa quando) in Decreto Legge'. Sa cosa vuol dire tradotto dal politichese? Vuol dire che ad oggi non c'è nulla, solo un annuncio vuoto e nient'altro". Così in aula alla camera il deputato democratico Piero De Luca nel corso del question time relativo al provvedimento annunciato al termine del Cdm del 4 agosto che ha annunciato l'estensione della Zes Unica a Marche ed Umbria.

"Del resto, se eravate cosi interessati al tema, ci spiega cosa avete fatto finora? Perché per anni non avete mosso un dito? E soprattutto perché avete respinto tutte le nostre proposte di estensione della Zes proprio a Marche ed Umbria, presentate a più riprese in Parlamento? La verità è che voi avevate bisogno oggi solo di un titolo buono per la vostra propaganda elettorale. Si tratta però di un bluff clamoroso, perché non c'è nessun atto adottato e soprattutto non avete previsto nemmeno un euro in più di fondi destinati al credito d'imposta Zes".

"Questo vuol dire che non ci saranno le risorse necessarie per gli investimenti nelle Marche ed in Umbria e si ridurrà quasi certamente l'ammontare per le altre regioni del Sud. Insomma, una truffa elettorale su cui oggi chiediamo un'operazione verità. Se volete andare avanti davvero, con risorse aggiuntive reali, noi ci saremo. Altrimenti smettetela di prendere in giro gli italiani”.