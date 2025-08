06 agosto 2025 a

Tel Aviv, 6 ago. (Adnkronos) - "Ho avvertito Netanyahu che occupare Gaza è una pessima idea. Non si va in guerra se non si ha il sostegno del popolo. Occupare Gaza è una pessima idea dal punto di vista operativo, morale ed economico". Lo ha detto alla stampa il leader dell'opposizione israeliana, Yair Lapid, dopo un briefing sulla sicurezza con il primo ministro Benjamin Netanyahu.