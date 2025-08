Milano: martedì altri arrestati davanti a Riesame per inchiesta urbanistica

06 agosto 2025 a

Milano, 6 ago. (Adnkronos) - Dopo le prime udienze già in calendario venerdì 8 agosto davanti al collegio del Riesame per l'inchiesta sull'urbanistica, sono fissate per martedì 12 agosto altre due udienze: davanti ai giudici compariranno l'ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano Giancarlo Tancredi assistito dall'avvocato Giovanni Brambilla Pisoni e Giuseppe Marinoni, l'ex presidente della Commissione per il paesaggio al centro dell'indagine sulla presunta corruzione. Entrambi sono ai domiciliari.

Tra due giorni, venerdì 8 agosto, i primi a comparire davanti ai tre giudici saranno l'architetto Alessandro Scandurra (domiciliari) ex numero due della commissione Paesaggio, e Andrea Bezziccheri patron del gruppo immobiliare Bluestone, l'unico dei sei indagati dell'inchiesta sull'urbanistica per cui il gip Mattia Fiorentini ha disposto il carcere. Resta da fissare la data del Riesame per l'imprenditore Manfredi Catella e Federico Pella, l'ormai ex manager di J+S. I tempi dell'udienza e della successiva decisione sono brevi.

Intanto, la Procura di Milano sembra intenzionata a fare appello - i termini scadono il prossimo 9 agosto - per ribadire l'ipotesi di induzione indebita - esclusa dal giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini - per il progetto 'Pirellino-Torre Botanica' che coinvolge, tra gli altri, l'ex assessore Tancredi, Marinoni e Catella. Vicenda che chiamava in causa, tra gli altri, l'architetto Stefano Boeri e il sindaco Giuseppe Sala, entrambi indagati. L'intenzione è anche di rimarcare la cifra della presunta corruzione (138mila euro) contestata all'architetto Scandurra.