Hiroshima: Braga, 'lavorare per il dialogo, la pace ha sempre futuro'

Roma, 6 ago (Adnkronos) - "La bomba sul Giappone fu una scelta. Come lo sono le guerre, le invasioni, le violenze contro i bambini. Possiamo scegliere la distruzione e la morte. Ma come esseri umani abbiamo il dovere di lavorare per il dialogo, il rispetto, la convivenza e la tolleranza. Hiroshima non ha futuro. La pace ne ha sempre. Alle vittime di Hiroshima e Nagasaki, alle vittime di tutte le guerre, i pensieri e le preghiere di queste ore". Lo ha scritto sui social Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.