Almasri: Renzi, 'Meloni separi carriere politici da magistrati, scandalo da quelli al governo'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Se Giorgia Meloni crede davvero nella separazione delle carriere dovrebbe iniziare a separare le carriere dei politici da quelle dei magistrati". Così Matteo Renzi sui social.

"Sulla vicenda Almasri i tre magistrati Mantovano, Nordio e Giusy Bartolozzi stanno trascinando il Governo in uno scandalo senza precedenti. Non mi interessano i profili giudiziari che riguardano i tribunali: mi basta la constatazione che siamo governati da un gruppo di dilettanti allo sbaraglio".

"E come si vede nel caso Almasri, Giorgia Meloni non tocca palla: fa la bella statuina, prepara i tweet e i post, viene bene in foto. Chi governa questo Paese sono magistrati, toghe brune, che usano i servizi segreti e le Istituzioni come milizie private".