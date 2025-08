Almasri: Casini, 'confusione e pressapochismo allarmanti'

06 agosto 2025 a

a

a

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - “La mia idea sul caso Almasri è che vi sia stato soprattutto un grande pasticcio, gestito con grande approssimazione soprattutto nelle stanze del ministero di Grazia e Giustizia. In casi come questo bisogna assumersi delle responsabilità: se è vero, come si dice, che Almasri controllava uno scalo aeroportuale a Tripoli da cui parte abitualmente il volo Ita, si possono capire la connessione e i potenziali rischi e pericoli. Allora, tanto vale mettere il segreto di Stato e assumersi la responsabilità delle scelte conseguenti. La gestione di questa vicenda è stata di una confusione e di un pressapochismo allarmanti”. Lo ha affermato Pier Ferdinando Casini, intervenendo a 'L'Aria che tira' su La7.