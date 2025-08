Almasri: Bonelli, 'Bartolozzi vero ministro giustizia, governo ha ceduto a ricatto libico'

06 agosto 2025 a

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Giusy Bartolozzi è il vero ministro della Giustizia. Nordio è solo una comparsa: è lei che costruisce le strategie politiche, e Nordio si limita a prenderne atto. Ma a saltare sarà proprio lei, Giusy Bartolozzi, colei che invitava i dirigenti del ministero della Giustizia a comunicare su Signal, che secondo le procure di tutta Italia, è l'app di messaggistica più utilizzata dalla criminalità organizzata". Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"C'è da chiedersi cosa avesse da temere Bartolozzi nel non utilizzare i canali ufficiali del governo per comunicare. È evidente che anche loro sapevano che non tutto era trasparente nell'azione che stavano seguendo sul caso Almasri. Piantedosi e Nordio hanno mentito al Parlamento quando sono venuti in Aula a riferire su Almasri. Meloni la faccia non ce l'ha messa e non venne a riferire in parlamento e mandò Piantedosi e Nordio a fare una figura impietosa e oggi, ancora una volta, fa la vittima. Vittima di cosa, se hanno liberato un assassino, uno stupratore - anche di minori - e un torturatore?".

"Quello che è accaduto è che l'Italia era sotto ricatto della Libia: esattamente l'opposto di quanto affermava Meloni quando dichiarava che l'Italia non si sarebbe fatta ricattare da nessuno. Lo spiega il direttore dell'Aise, Caravelli, quando nella deposizione ai magistrati afferma di aver avvisato il governo dei rischi di ritorsioni contro lo stabilimento Eni, dove la Rada — la polizia libica presso cui era detenuto Almasri — operava per la sicurezza degli uffici e dell'impianto. Hanno fatto un pasticcio perché non sono in grado di governare. Ma chi salterà dal proprio posto sarà inevitabilmente Giusy Bartolozzi, mentre Nordio, Piantedosi e Mantovano saranno salvati dal voto in Aula della destra. Intanto Almasri, stupratore e assassino, ringrazia Meloni e il suo governo”.