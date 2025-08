Dazi: Conte, 'surreale c.destra non censura in aula accordo, patrioti cercasi...'**

06 agosto 2025 a

a

a

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Hanno fallito sui 'dazi zero' e ora Trump – che ha già stravinto la trattativa con l'Europa - minaccia di alzarli ancora al 35%, se non compriamo da loro. Non basta. Poco fa in Parlamento è successo qualcosa di surreale. La maggioranza Meloni – Lega compresa – non ha voluto censurare, come invece era previsto nel nostro ordine del giorno, il terribile accordo sui dazi al 15% firmato Von der Leyen-Meloni". Così Giuseppe Conte sui social.

"L'Europa si è calata le braghe: avremo danni miliardari per la nostra industria, che - grazie alla 'cura' Meloni - segna già un tracollo della produzione da 30 mesi su 32 di questo Governo. Rischiamo oltre 100mila posti di lavoro. Ma dobbiamo comprare armi e gas Usa – mentre facciamo pure lo sconto sulle tasse ai loro giganti del web. E meno male che avevamo la 'top player' delle trattative con Trump, la pontiera Giorgia Meloni. A.A.A cercasi patrioti".