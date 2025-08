Fisco: Gdf Milano confisca immobili e oltre 4,5 mln euro a imprenditore

05 agosto 2025 a

Milano, 5 ago. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Milano ha eseguito una confisca di prevenzione, in applicazione della normativa antimafia, di beni immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un valore stimato di oltre 4,5 milioni di euro, nei confronti di un imprenditore residente in provincia di Bergamo già condannato, tra l'altro, per reati di trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta, corruzione e per reati di natura tributaria. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Milano -Sezione autonoma misure di prevenzione su delega della Procura.

Gli approfondimenti del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno consentito di rilevare "una sensibile sproporzione trai redditi dichiarati dall'imprenditore e il suo tenore di vita, connotato da un patrimonio dal valore assolutamente incompatibile rispetto alle proprie disponibilità lecite" si legge nella nota firmata dal procuratore capo di Milano Marcello Viola.

Nel corso delle attività "è stato rilevato come l'uomo avesse strumentalmente utilizzato diverse società per la commissione di reati fiscali, maturando così un forte indebitamento erariale". In particolare, sono stati sottoposti a confisca 37 unità immobiliari (un complesso immobiliare di pregio adibito a location per eventi, sei appartamenti, tre box auto, due magazzini/locali commerciali e 25 terreni) nelle province di Bergamo e Brescia, "nonché la totalità delle quote sociali ed il compendio aziendale di una società di persone con sede legale nel bergamasco, per un valore complessivo stimato in oltre 4.500.000 euro".