Campania: Conte, 'no patto con De Luca, noi per rinnovamento senza furia iconoclasta'**

05 agosto 2025

Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "Patto segreto con De Luca? Io non ho sottoscritto alcun patto. Noi veniamo da 10 anni di governo del Pd, io ho detto che noi siamo disponibili ad assumerci la disponibilità di un rinnovamento senza alcuna furia iconoclasta ma portando avanti quanto di buono fatto, non vogliamo partire da zero. Ma con un reale rinnovamento nel segno della serietà e dell'etica pubblica". Lo dice Giuseppe Conte in diretta social.