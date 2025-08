Dazi Usa, la stima: "Danni per l'Italia da 15 miliardi l'anno"

02 agosto 2025 a

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - I dazi al 15% tra Usa ed Europa dovrebbero causare all'Italia un danno, almeno nel breve termine, tra i 14 e i 15 miliardi di euro all'anno. Un importo che, in linea di massima, corrisponde al costo che nei prossimi anni sosterrà il nostro bilancio statale per realizzare la più grande opera pubblica di sempre: vale a dire il ponte sullo Stretto di Messina. È la stima elaborata dall'Ufficio studi della Cgia, in attesa che venga ufficializzata la lista dei prodotti esentati dalle tariffe che scatteranno il prossimo 7 agosto .

Il danno causato dalle politiche protezionistiche statunitensi, secondo le analisi della Cgia, racchiude sia gli effetti diretti (mancate esportazioni), sia quelli indiretti (riduzione margine di profitto delle imprese che continueranno a vendere nel mercato Usa, costo delle misure di sostegno al reddito degli addetti italiani che perderanno il posto di lavoro, trasferimento delle imprese o di una parte delle produzioni verso gli Stati Uniti, il trade diversion), a cui si aggiunge anche la svalutazione del dollaro nei confronti dell'euro. Tuttavia, l'associazione resta abbastanza ottimista nei confronti della tenuta del 'Made in Italy'.

Sebbene “nel 2024 rispetto al 2023 ci sia stata una contrazione delle vendite verso gli Usa del 3,6 % (in termini monetari pari a -2,4 miliardi di euro), l'Italia ha una forte vocazione all'export verso gli Stati Uniti”. L'anno scorso “la dimensione economica è stata pari a 64,7 miliardi”. Secondo i dati della Banca d'Italia il 43% delle nostre esportazioni verso gli Stati Uniti sono costituite da prodotti di qualità alta e un altro 49% di qualità media.

Quindi, deduce la Cgia, “il 92% delle nostre merci acquistate oltre Oceano sono di alta gamma. Sono prodotti che, verosimilmente, sono destinati a clienti (persone fisiche o imprese) ad elevato reddito che potrebbero rimanere indifferenti ad un aumento del prezzo causato dall'introduzione di nuove barriere doganali”. Inoltre, “il potenziale calo della domanda statunitense legato all'incremento dei prezzi dei prodotti finali potrebbe essere assorbito dalle nostre imprese attraverso una contrazione dei propri margini di profitto”.